"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Компания "НЭК "Укрэнерго" 27 августа уведомила российскую сторону о передаче в международный арбитраж требований в споре относительно инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Согласно сообщению компании, следующим шагом будет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение РФ российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту, отмечается в сообщении.

В апреле 2018 года "Укрэнерго" направила официальный запрос высшим должностным лицам РФ о проведении переговоров. Однако из опубликованного 28 августа заявления "Укрэнерго" следует, что РФ на запрос не ответили.

Вследствие этого 27 августа "Укрэнерго" "передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) (разновидность арбитража - для конкретного случая - ИФ) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ, от англ. United Nations Commission on International Trade Law - ИФ)", - резюмировали в компании.

Интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против России относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы объединенной энергосистемы.