Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Уже в начале сентября дипломаты начнут приготовления

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду и договорился о скором проведении саммита в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Главы государств обсудили саммит G7 в Биаррице. Президент Украины поблагодарил Меркель за последовательную позицию "о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма". Кроме того, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке страны.

Со своей стороны Меркель поддержала усилия Украины, направленные на установление мира на Донбассе, и согласилась с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Стороны договорились о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил вернуть Донбасс в состав Украины без придания ему особого статуса.