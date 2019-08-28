Поиск

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Уже в начале сентября дипломаты начнут приготовления

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду и договорился о скором проведении саммита в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Главы государств обсудили саммит G7 в Биаррице. Президент Украины поблагодарил Меркель за последовательную позицию "о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма". Кроме того, президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке страны.

Со своей стороны Меркель поддержала усилия Украины, направленные на установление мира на Донбассе, и согласилась с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Стороны договорились о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил вернуть Донбасс в состав Украины без придания ему особого статуса.

Украина Германия Владимир Зеленский Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы к президентским выборам в США

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

Что произошло за день: среда, 28 августа

Во Франции нейтрализовали хакерскую сеть, заразившую около миллиона компьютеров

Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях

Guardian сообщила о планах РФ заработать миллиарды в Африке на ядерных технологиях

Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Скончалась девочка из Петербурга, пострадавшая в турецком бассейне

"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');