Поиск

Личный помощник Трампа уходит в отставку

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

По словам собеседников издания, Вестерхут, которая служила помощником Трампа с первого дня его администрации, ушла в отставку в четверг.

По их данным, ее увольнение произошло после того, как президенту стало известно, что его помощница поделилась подробностями его отпуска в Нью-Джерси с журналистами.

Решение об отставке Вестерхут было принято, как только Трамп узнал о произошедшем. Теперь она считается уволенным сотрудником, и ей не разрешено возвращаться в Белый дом в пятницу.

США

Новости

Самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Украина и Россия начали обмен пленными

Рада в первом чтении одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада в первом чтении одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины

Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины

Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Флориду урагана

Вице-премьер Италии предрек крах следующему правительству страны

Ракета взорвалась в иранском космическом центре

Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав правительства

Что произошло за день: четверг, 29 августа

Умер французский актер Мишель Омон

Умер французский актер Мишель Омон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');