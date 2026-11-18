WSJ узнала о нехватке в США вискозы для производства зенитных ракет Patriot

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон остро нуждается в поставках карбонизированной разновидности вискозы для наращивания производства зенитных ракет Patriot, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские военные источники.

По их данным, ранее в этом году высокопоставленный представитель Пентагона провел экстренные переговоры с одним из поставщиков вискозы в общей цепочке поставок. Требовалось увеличить поставки именно карбонизированной разновидности вискозы, способной выдерживать температуру в тысячи градусов. Этот материал критически важен для производства новейших версий ракет Patriot.

Его выпускает компания Park Aerospace на своем заводе в штате Канзас. Поскольку запасы ракет Patriot стремительно сокращаются, представитель Пентагона потребовал от компании увеличить объемы поставок вискозы, чтобы нарастить производство самих ракет. Однако выяснилось, что компания не в силах этого сделать.

Проблема заключалась вовсе не в заводе в Канзасе, а в компании во Франции. Именно там поставщик Park Aerospace - компания ArianeGroup, производящая космические и баллистические ракеты, изготавливает карбонизированную вискозу, которую затем отправляет в США для дальнейшей обработки.

Однако, как отмечает издание, в ArianeGroup сразу дали понять: объемы поставок ограничены. Хотя Пентагон привык действовать с позиции силы, добиваясь своего, генеральный директор Park Aerospace Брайан Шор был уверен: в случае с Ariane такой подход не сработает, указывает газета.

"Это французская компания, - отметил Шор в интервью. - На них нельзя давить - они просто прекратят сотрудничество".

Источники подчеркивают, что трудности с поиском достаточного количества вискозы для ракет Patriot - яркий пример проблем, с которыми сталкиваются США при попытке быстро нарастить производство критически важных боеприпасов. Цепочки поставок буквально изобилуют "узкими местами": нехватка всего одного-двух компонентов, производимых поставщиками на нижних уровнях кооперации, может парализовать весь процесс. Во многих случаях эти товары поступают из-за пределов США через сложные сети компаний, при этом готовые американские аналоги либо отсутствуют, либо практически не представлены.