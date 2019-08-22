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Сирийские военные взяли крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сирийские войска заняли город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом сообщает арабский портал Al-Masdar.

Основная часть боевиков ранее отступили из города. Сирийские войска проводят в нем "зачистку", а также занимаются освобождением от экстремистов нескольких районов к востоку от города.

Хан-Шейхун считался форпостом экстремистских группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (коалиция группировок, возглавляемая боевиками запрещенной в РФ "Джабхат Ан-Нусры") и вооруженных сторонников сирийской оппозиции в Идлибе. Контроль над этим городом важен со стратегической точки зрения - через него идет дорога, соединяющая Дамаск и Алеппо. Ранее сирийская армия сообщала о бегстве боевиков из Хан-Шейхуна в Турцию.

Al-Masdar также сообщает в четверг, что наблюдательный пункт турецких военных к югу от Хан-Шейхуна полностью окружен сирийскими правительственными войсками.

Согласно опубликованной на сайте карте, район, в котором расположены турецкие военные, а также три небольших населенных пункта, к настоящему времени полностью отрезаны от отступивших на север сил сирийской оппозиции и экстремистов.

Ранее Анкара предупредила, что не намерена менять расположение наблюдательного пункта близ Хан-Шейхуна, несмотря на масштабное наступление сирийской армии.

Этот наблюдательный пункт оказался в центре инцидента ранее на этой неделе. В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозившая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону Хан-Шейхуна, чтобы оказать помощь "Джабхат ан-Нусре". МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

По словам Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе. В итоге по району, через который следовала автоколонна, был нанесен авиаудар. Анкара заявила, что авианалет был совершен самолетами ВВС Сирии. В Минобороны Турции осудили авиаудар по колонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. В министерстве обороны заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Изначально предполагалось, что турецкие наблюдательные пункты позволят контролировать обстановку в зоне деэскалации в Идлибе. Однако в итоге в этой провинции начались активные боевые действия.

Сирия

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