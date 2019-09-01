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Что произошло за день: воскресенье, 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США нанесли авиационный удар в сирийской провинции Идлиб. Российские военные заявили, что Штаты действовали без предварительного уведомления России и Турции, удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. США заявили, что в результате атаки был уничтожен пункт управления запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида".

- Президент ФРГ попросил прощения у поляков за преступления нацистов. Франк-Вальтер Штайнмайер сделал это, выступая с речью в Велюни, где прошли мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин не был приглашен в Польшу. На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил страну в оскорблении памяти о советских солдатах, глава думского комитета Леонид Слуцкий - в попытке выкорчевать их подвиги, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Польша загнала себя в глупое положение.

- Умер подросток, избитый пьяным полицейским под Брянском. О смерти семнадцатилетнего Ивана Вахрушина сообщили на странице в интернете в его поддержку. Ранее сообщалось, что фигурант дела уволен из полиции и арестован.

- С 1 сентября россияне получили возможность отказаться от отсрочки призыва в армию и освобождения от него. Согласно вступившему в силу закону, правом могут воспользоваться обладатели ученой степени, а также родные сыновья и братья погибших военнослужащих.

- Надвигающийся на США ураган "Дориан" достиг наивысшей категории по мощности. Устойчивая скорость ветра достигает 257 километров в час. Президент США Дональд Трамп предупредил, что ураган может стать рекордным по силе.

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