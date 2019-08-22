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Турция перебросила в сирийский Идлиб бронетехнику и военных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

По его данным, для этого на северо-запад Сирии переброшены дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами.

В соответствии с астанинскими соглашениями по внутреннему периметру зоны деэскалации Идлиб созданы 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции, напоминает агентство.

Накануне о наращивании турецкого военного присутствия в сирийской провинции Идлиб сообщил журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Сирия Идлиб Турция

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