Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

"На третьем километре Рублево-Успенского шоссе примерно в 21:30 в его автомобиль на полном ходу врезался KIA Rio", - рассказал "Интерфаксу" сын художника Лука Сафронов.

Он уточнил, что художник и его друг ехали в "Барвиха Лакшери Вилладж" на вечер памяти Вербер. По его словам, художник почти не пострадал, но повредил шею.

"Пострадал больше его друг, который был в машине вместе с ним, на место сейчас вызвали "скорую помощь", их обоих осмотрят и примут решение нужна ли госпитализация или нет. Что касается автомобилей, то они раскурочены", - сказал Лука Сафронов.

По его словам, из-за ДТП на шоссе образовалась пробка.