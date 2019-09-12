Поиск

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

"На третьем километре Рублево-Успенского шоссе примерно в 21:30 в его автомобиль на полном ходу врезался KIA Rio", - рассказал "Интерфаксу" сын художника Лука Сафронов.

Он уточнил, что художник и его друг ехали в "Барвиха Лакшери Вилладж" на вечер памяти Вербер. По его словам, художник почти не пострадал, но повредил шею.

"Пострадал больше его друг, который был в машине вместе с ним, на место сейчас вызвали "скорую помощь", их обоих осмотрят и примут решение нужна ли госпитализация или нет. Что касается автомобилей, то они раскурочены", - сказал Лука Сафронов.

По его словам, из-за ДТП на шоссе образовалась пробка.

Никас Сафронов

Новости

Столичное управление МВД по борьбе с наркотиками возглавил Андрей Янишевский

Температурный рекорд 1955 года побит в Москве

Прокуроры не нашли антисанитарии в камерах "Бутырки"

Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха в Москве

Сотрудники полиции и ФСБ нашли арсенал в московской квартире

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

Мэрия отказалась согласовывать акции протеста 21-22 сентября в центре Москвы

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');