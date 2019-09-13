Полиция не позволила экоактивистам с дронами нарушить работу Хитроу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экоактивисты из движения Heathrow Pause (Останови Хитроу) решили провести утром 13 сентября акцию по запуску беспилотников в окрестностях аэропорта, чтобы вызвать отмены рейсов. Полиция заявила, что за два дня были задержаны девять предполагаемых участников акции, передает Sky News.

В движении утверждают, что задержаны 11 человек. Представитель Heathrow Pause Джеймс Браун заявил перед своим задержанием, что в акции участвуют 35 человек и им удалось запустить по крайней мере один дрон в пятикилометровой зоне вокруг аэропорта. Также активисты жаловались на глушение сигналов.

Just been at Pause Heathrow protest press call. They will start flying drones in exclusion but not airfield from 3am Friday but below head height. They won"t say how many but ones they have are v flimsy and struggled in a light breeze. Doubt the airport will actually be disrupted pic.twitter.com/JiujVrjJhq — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) September 12, 2019

В пресс-службе Хитроу заявили, что аэропорт работает нормально несмотря на попытки незаконных запусков беспилотников с целью вызвать сбои в расписании. Там добавили, что признают необходимость мер по сокращению выбросов углекислого газа, но незаконные протесты, которые могут помешать тысячам пассажиров, не являются правильным методом решения проблемы.



В полиции Лондона заявили, что до 4:30 утра воскресенья будет действовать приказ о разгоне любых подозрительных акций в районе аэропорта, чтобы предотвратить риски угрозы для безопасности полетов. 11 сентября полиция предупредила, что гготовилась к акции последние несколько недель и призвала организаторов от нее отказаться.

Heathrow Pause выделилось из движения Extinction Rebellion, которое с мая 2018 года проводило в Великобритании массовые акции, требуя срочных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды и с угрозой глобального потепления. Активисты блокировали дороги и места массового скопления людей.

Heathrow Pause задумали акцию по блокировке аэропорта Хитроу, чтобы оказать давление на правительство и добиться мер по предотвращению изменений климата.

В январе 2019 года Хитроу прерывал работу из-за появления на территории аэропорта беспилотника. В декабре 2018 года по той же причине больше чем на сутки останавливалась работа лондонского аэропорта Гатвик. В полиции запуск дронов рядом с Гатвиком назвали умышленным, но подозреваемых тогда найти не удалось.