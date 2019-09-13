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Полиция не позволила экоактивистам с дронами нарушить работу Хитроу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Экоактивисты из движения Heathrow Pause (Останови Хитроу) решили провести утром 13 сентября акцию по запуску беспилотников в окрестностях аэропорта, чтобы вызвать отмены рейсов. Полиция заявила, что за два дня были задержаны девять предполагаемых участников акции, передает Sky News.

В движении утверждают, что задержаны 11 человек. Представитель Heathrow Pause Джеймс Браун заявил перед своим задержанием, что в акции участвуют 35 человек и им удалось запустить по крайней мере один дрон в пятикилометровой зоне вокруг аэропорта. Также активисты жаловались на глушение сигналов.

В пресс-службе Хитроу заявили, что аэропорт работает нормально несмотря на попытки незаконных запусков беспилотников с целью вызвать сбои в расписании. Там добавили, что признают необходимость мер по сокращению выбросов углекислого газа, но незаконные протесты, которые могут помешать тысячам пассажиров, не являются правильным методом решения проблемы.

В полиции Лондона заявили, что до 4:30 утра воскресенья будет действовать приказ о разгоне любых подозрительных акций в районе аэропорта, чтобы предотвратить риски угрозы для безопасности полетов. 11 сентября полиция предупредила, что гготовилась к акции последние несколько недель и призвала организаторов от нее отказаться.

Heathrow Pause выделилось из движения Extinction Rebellion, которое с мая 2018 года проводило в Великобритании массовые акции, требуя срочных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды и с угрозой глобального потепления. Активисты блокировали дороги и места массового скопления людей.

Heathrow Pause задумали акцию по блокировке аэропорта Хитроу, чтобы оказать давление на правительство и добиться мер по предотвращению изменений климата.

В январе 2019 года Хитроу прерывал работу из-за появления на территории аэропорта беспилотника. В декабре 2018 года по той же причине больше чем на сутки останавливалась работа лондонского аэропорта Гатвик. В полиции запуск дронов рядом с Гатвиком назвали умышленным, но подозреваемых тогда найти не удалось.

Хитроу Лондон Гатвик Heathrow Pause Extinction Rebellion

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