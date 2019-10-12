Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полиция Брюсселя задержала несколько сотен участников манифестации движения Extinction Rebellion, сообщил телеканал RTBF.

Активистов пришлось выдавливать с Королевской площади с помощью водометов и слезоточивого газа.

Еxtinction rebellion требует от короля бельгийцев объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, поэтому они выбрали местом своей акции королевский дворец.

Манифестация началась в 14:00 местного времени (15:00 по Москве). Власти, опасавшиеся проникновения участников в сад королевского дворца, как те планировали, перекрыли подходы к нему. Тогда манифестанты расположились на площади перед дворцом, где приступили к дискуссиям о защите климата.

Представитель Extinction Rebellion Давид Стеман выразил удовлетворение явкой участников, которых собралось около тысячи. "Одно из наших требований в том, чтобы власть была отдана гражданам и чтобы простые граждане имели возможность решать, каким образом противостоять климатическому кризису", – приводят СМИ слова Стемана.

Манифестанты планировали провести на Королевской площади 24 часа, но полиция нарушила их планы.