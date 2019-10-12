Поиск

Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Полиция Брюсселя задержала несколько сотен участников манифестации движения Extinction Rebellion, сообщил телеканал RTBF.

Активистов пришлось выдавливать с Королевской площади с помощью водометов и слезоточивого газа.

Еxtinction rebellion требует от короля бельгийцев объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, поэтому они выбрали местом своей акции королевский дворец.

Манифестация началась в 14:00 местного времени (15:00 по Москве). Власти, опасавшиеся проникновения участников в сад королевского дворца, как те планировали, перекрыли подходы к нему. Тогда манифестанты расположились на площади перед дворцом, где приступили к дискуссиям о защите климата.

Представитель Extinction Rebellion Давид Стеман выразил удовлетворение явкой участников, которых собралось около тысячи. "Одно из наших требований в том, чтобы власть была отдана гражданам и чтобы простые граждане имели возможность решать, каким образом противостоять климатическому кризису", – приводят СМИ слова Стемана.

Манифестанты планировали провести на Королевской площади 24 часа, но полиция нарушила их планы.

Бельгия Брюссель Extinction Rebellion

Новости по теме

Новости

Франция приостанавливает продажу оружия Турции

Несущие колонны Саудовской Аравии

Несущие колонны Саудовской Аравии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Четыре человека убиты при перестрелке в Бруклине

В АТОР заявили, что тайфун в Японии не угрожает россиянам

Путин заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

Путин заявил, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия

На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Вторжение Турции в Сирию

Власти Пакистана поддержали операцию Турции на севере Сирии

Вторжение Турции в Сирию

В Турции опровергли информацию об обстреле своей артиллерией военных США в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');