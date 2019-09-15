Сенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗ

Сенатор США Линдси Грэм Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, если Тегеран не прекратит провокационную деятельность, в том числе обогащение урана.

По его мнению, Иран не изменит поведение, пока последствия не станут для него "более реальными".

"Настало время для США рассмотреть атаку на иранские нефтеперерабатывающие заводы, если они продолжат провокации или будет наращивать обогащение урана", - написал законодатель в своем твиттере, отметив, что "это сломит режиму хребет".

Грэм добавил, что йеменские мятежники-хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии при поддержке Ирана.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Иранский режим не заинтересован в мире, они стремятся к обладанию ядерным оружием и доминированию в регионе", - написал сенатор.

Утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, за которым последовал пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников.

Ответственность за удар по объектам Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых, по некоторым данным, поддерживают иранские власти. Эр-Рияд в этом конфликте выступает на стороне войск йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

США в свою очередь заявили об отсутствии доказательств того, что атаки были проведены из Йемена, и возложили ответственность за атаку на Иран.