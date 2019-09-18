В Гонконге на фоне протестов отменили фейерверк в честь Дня образования КНР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти Гонконга приняли решение не проводить в честь отмечаемого 1 октября Дня образования КНР ежегодный фейерверк в связи с непрекращающимися акциями протеста, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

Согласно заявлению властей, шоу фейерверков в гавани Виктория отменено "в связи с последними событиями и с учетом общественной безопасности".

Агентство отмечает, что 1 октября, в 70-ю годовщину основания Китайской народной республики, в Гонконге ожидаются масштабные протесты.

Также в среду отменили скачки в гонконгском жокей-клубе из-за "реальной угрозы беспорядков или возможности насильственных действий на ипподроме".

Ранее в сентябре протестующие пытались мешать движению местных поездов. Они удерживали двери вагонов, блокируя отправление составов.

Администрация Гонконга уже отказалась от планов внести поправки в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления все равно продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.