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Освобожденных из плена российских моряков отправят домой в понедельник

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Троих моряков из России, находящихся в Германии после освобождения из плена, в который они попали в Камеруне, в понедельник отправят на родину, сообщили в воскресенье в МИД РФ.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что освобожденные россияне прибыли в Германию в субботу.

Как отметили дипломаты, по информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.

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В МИД РФ заявили, что в настоящее время сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу.

Ранее в субботу посольство РФ в Камеруне на своем фейсбуке подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.

15 августа, как сообщали в МИД России, в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Оно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co). В ведомстве сообщили, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое россиян.

В свою очередь зарубежные СМИ сообщали, что пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитителями, вероятно, были нигерийские пираты.

На связь с компанией-судовладельцем пираты вышли вечером 19 августа.

Камерун

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