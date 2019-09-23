В Госдуме посоветовали Эр-Рияду заменить американские Patriot на оружие из РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что американские системы ПВО Patriot, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, устарели и представителям этой ближневосточной страны стоит рассмотреть возможность приобретения российских зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Как заявил депутат "Интерфаксу" в понедельник, "мы реально оцениваем техническую способность наших систем и Patriot". "Patriot - это устаревшая система, которая прошла определенную модернизацию, но по своим качествам она уступает нашим системам, таким даже как С-300, не говоря уже о С-400", - считает Шаманов.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке с воздуха. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что в ходе нападения они использовали 10 беспилотников. По версии саудовской стороны, против нее использовали как беспилотники, так и крылатые ракеты. США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские зенитные ракетные системы - С-300 и С-400, которые, по словам главы государства, смогут надежно защитить любые объекты инфраструктуры.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России "Интерфаксу" заявили 17 сентября, что С-300 и С-400 могут дать системе ПВО Саудовской Аравии значительное преимущество.

Ранее в сентябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".