Косачев допустил выдачу виз членам делегации РФ, которым отказали во въезде в США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предположил, что ряд членов российской делегации, планировавшие поехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, позднее все же получат американские визы и смогут принять участие в этом мероприятии.

"Нынешний состав делегации во главе с министром (иностранных дел Сергеем Лавровым - ИФ) поехал в Нью-Йорк на несколько первых дней. А сама Генассамблея продолжается несколько месяцев, там есть очень актуальные вопросы. Поэтому я не исключаю, что в зависимости от хода дискуссии на Генассамблее тем или иным членам российской делегации все-таки будет предложено и будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею и поучаствовать в дискуссиях", - сказал сенатор журналистам во вторник.

Однако, по мнению Косачева, "это вряд ли произойдет в ближайшие дни, на этой неделе, даже если виза появится сегодня или завтра". Глава комитета Совфеда также сообщил, что в общей сложности визы в США не выдали 10 членам российской делегации, включая его самого. По его словам, среди не получивших визы США членов делегации РФ оказалось семь сотрудников МИД России.

Кроме того, Косачев заявил, что ответ России на отказ в выдаче американских виз ряду членов делегации РФ, планировавших поехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, обязательно поступит.

"Посмотрим на реакцию международного сообщества и с учетом этого будем определяться с российскими ответными шагами. Они обязательно последуют, в этом у меня нет ни малейших сомнений, и они обязательно должны быть чувствительными и болезненными для американской стороны", - сказал сенатор. По его мнению, "оставлять это просто так совершенно точно невозможно".

Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно ранее во вторник. В посольстве в США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать данную ситуацию, назвав ее "частным случаем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таким образом Соединенные Штаты нарушают свои международные обязательства по допуску иностранных политиков, направляющихся на Генассамблею ООН. Российский МИД в связи с данной ситуацией выразил протест заместителю главы дипмиссии США в РФ.