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Слуцкий отказался считать "частным случаем" отказ в выдаче визы США

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не удовлетворен объяснениями посольства США по поводу причин отказа в выдаче виз членам российской делегации, собиравшейся на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк.

"Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями, и въезжаю в США раз в год, так же, как и (член Совета Федерации - ИФ) Константин Косачев, в составе российской делегации ООН", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он считает, что "таким образом этот случай частным не является". "То, что посольство США ситуацию не комментирует, понятно, им сказать нечего", - отметил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "ситуация позволяет лишний раз убедиться, что, к сожалению, и это очень опасно, для Госдепа США по отношению к тем, кого они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно, нет "красных линий". "Это касается и выхода в одностороннем порядке из договора о (ракетах средней и меньшей дальности - ИФ) РСМД", - добавил он.

Ранее в посольстве США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, назвав этот инцидента "частным случаем"

Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ. Самому Косачеву также было отказано во въезде в США.

Сенатор также заявил, что американская сторона намеренно затянула процесс оформления виз ряду членов делегации из РФ, чтобы не пустить их на Генассамблею. Косачев объясняет такие действия Вашингтона "политическим решением".

Об отказе в выдаче виз членам российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк, стало известно ранее во вторник.

Леонид Слуцкий Госдума ООН США

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