В Кремле понадеялись на сохранение конфиденциальности переговоров Путина и Трампа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров лидеров России и США будут опубликованы.

Как сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, в отношениях двух стран "и без того полным-полно проблем, весьма серьезных". Так Песков ответил на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли в Кремле пойти на возможную публикацию расшифровки подобных переговоров лидеров двух стран, если это понадобится американской стороне, Песков сказал, что "здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай". "К нам никто не обращался с такими предложениями", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского - это исключительно внутреннее дело США, и "мы не собираемся туда вмешиваться".

При этом он сказал, что "эта практика (публикация стенограммы переговоров - ИФ) достаточно необычная, как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "Секретно" или "Совершенно секретно", и, как правило, это не публикуется".

Скандал вокруг разговора президентов

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей начали расследование по вопросу об импичменте в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен на основании записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.