Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Отставка Волкера, сокрытие звонков Трампа и отмененный из-за Путина визит Джулиани в Армению

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Как утверждают источники CNN, он объявил о своем решении на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео 27 сентября - на следующий день после публикации сообщения осведомителя об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины. Имя Волкера упоминалось в жалобе информатора.

- Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы, потому что США делают то же самое в других странах. Опрошенные The Washington Post чиновники сообщили, что это произошло в 2017 году в Овальном кабинете. Доступ к меморандуму по итогам переговоров очень жестко ограничили - его получили лишь несколько лиц, обладающие наивысшим доступом к секретной информации. А к документу с высказываниями Лаврова допустили еще меньше людей. Кроме того, Белый дом попытался скрыть стенограмму как минимум одного телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии.

- Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. По его словам, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией". Глава МИД РФ отметил, что вопрос о возобновлении прямых рейсов между двумя странами затронул его грузинский коллега Давид Залкалиани в ходе их встречи "на полях" Генассамблеи ООН.

- Адвокат Трампа передумал ехать на конференцию с участием Путина в Армении. Там Джулиани должен был за деньги выступить с речью. Причем утром в пятницу он подтвердил свое участие в конференции, но к вечеру передумал. "Я не знал, что Путин идет", - объяснил он свое решение, добавив, что "главным в доблести является благоразумие". Американские СМИ связали это со скандалом вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины.

- Ученого Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене, отпустили под подписку о невыезде. Его адвокат отметил, что эту новость омрачает причина, по которой следствие смягчило меру пресечения: по его словам, за проведенный в СИЗО год состояние здоровья 75-летнего Кудрявцева сильно ухудшилось.