Лавров назвал условия возобновления авиасообщения между РФ и Грузией

Глава МИД РФ Сергей Ларвов на 74-й Генассамблее ООН Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, для этого Тбилиси должен перестать "озираться на русофобов" и начать "продвигать позицию в пользу нормальных отношений с Россией".

По словам Лаврова, в ходе встречи "на полях" Генассамблееи ООН с Залкалиани, "о которой он (Залкалиани - ИФ) просил", грузинский министр поинтересовался, когда можно будет возобновить авиасообщение между двумя странами.

"Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, тогда, наверное, мы, я бы лично это сообщение воздушное возобновил", - сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что когда было принято решение приостановить полеты в Грузию, "было объявлено, что это временные меры, и что мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие эксцессы пресекать".

Накануне Лавров в интервью "Коммерсанту" заявил, что считает правильным возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией, поскольку "большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки" (инцидент в грузинском парламенте во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия - ИФ).

Также в Кремле в пятницу отметили, что надеются на создание "в свое время" подходящих условий для возобновления авиасообщения с Грузией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что авиасообщение с Грузией было именно приостановлено, а не отменено навсегда.

Ухудшение отношений РФ и Грузии

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.