Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы

По его словам, США делают то же самое в других странах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на встрече с высокопоставленными российскими чиновниками в Овальном кабинете в 2017 году заявлял, что он не обеспокоен вмешательством России в американские выборы в 2016 году, потому что Соединенные Штаты делают то же самое в других странах, пишет The Washington Post со ссылкой на троих бывших чиновников, осведомленных об этой истории.

Газета уточняет, что это произошло на "печально известной" встрече Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, в то время занимавшим должность российского посла в США.

Источники The Washington Post утверждают, что доступ к информации об этой встрече был необычно жестко ограничен. Так, к меморандуму по итогам переговоров были допущены только несколько лиц, имевших наивысший доступ к секретной информации, чтобы предотвратить обнародование слов Трампа. При этом к документу с высказываниями Лаврова, по утверждению одного из источников, было допущено еще меньше людей.

По словам еще одного бывшего чиновника, Трамп пожаловался Лаврову, что "вся эта штука с Россией" портит отношения между РФ и США.

"У меня могут быть прекрасные отношения с вами, ребята, но, вы знаете, наша пресса", - привел этот бывший чиновник высказывания американского президента.

Издание отмечает, что именно на той встрече Трамп раскрыл российским дипломатам секретные данные об источнике американской разведки по "Исламскому государству" (ИГ, запрещено в РФ). Также президент США тогда говорил, что увольнение накануне директора ФБР Джеймса Коми оказало на него "большое давление".

"Российское дело"

В мае 2017-го Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором для расследования предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. По итогам почти двухлетней работы следствие не выявило признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, но сочло доказанными попытки Москвы повлиять на итоги выборов. Россия эти обвинения отрицает.

Трамп в свою очередь неоднократно высмеивал "российское дело" и называл его "охотой на ведьм". Также он публично выражал сомнение в причастности России к попыткам повлиять на выборы.