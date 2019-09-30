Поиск

Что произошло за день: понедельник, 30 сентября

Смягчение приговора Павлу Устинову, похороны Жака Ширака и санкции США против Евгения Пригожина

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову. Актеру, осужденному ранее на 3,5 года колонии общего режима, заменили наказание на год условного срока. К материалам дела была приобщена запись задержания Устинова, которую ранее Тверской суд Москвы изучать отказался. Защита намерена добиваться оправдания Устинова по делу о применении насилия к бойцу ОМОНа на московской акции.

- Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США. Ограничения также распространены на компании (Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd) и двоих людей - Кузьмина Дениса Игоревича и Нестерова Игоря Владимировича. Они, по мнению США, связаны с Пригожиным или с "Агентством интернет-исследований". Санкционный список расширен в связи с "вмешательством в американские выборы". Сам Пригожин не стал комментировать ситуацию.

- В Кремле заявили, что публикация стенограммы разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только с согласия сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломатическая практика подобного не предусматривает, но в случае сигнала США тема будет обсуждаться. Ранее о намерении получить доступ к расшифровке разговоров заявил Конгресс США.

- Детские онкологи пригрозили увольнением из центра имени Блохина. Сотрудники заявили о том, что после смены руководства в июне коллектив подвергается давлению, людей вынуждают увольняться. При этом, отмечают врачи, не решаются проблемы, связанные с условиями, в которых лечат детей. Онкологи потребовали отстранить новое руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института.

- Счетная палата РФ и правительство отследили порядка 5,3 трлн рублей, не дошедших до объектов строительства. На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава СП РФ Алексей Кудрин заявил, что насчитывается 71,3 тысяч недостроенных объектов, десятки ежегодно не сдаются вовремя. Он предложил более строго учитывать объекты незавершенного строительства.

- В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака. На официальную церемонию прощания приехали лидеры десятков государств, присутствовал президент России Владимир Путин.

Новости по теме

Новости

Бывший заммэра Москвы Росляк стал финансовым директором "Роскосмоса"

Пригожин отказался комментировать введенные против него санкции США

Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Устинова в СМИ

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');