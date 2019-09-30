Что произошло за день: понедельник, 30 сентября

Смягчение приговора Павлу Устинову, похороны Жака Ширака и санкции США против Евгения Пригожина

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову. Актеру, осужденному ранее на 3,5 года колонии общего режима, заменили наказание на год условного срока. К материалам дела была приобщена запись задержания Устинова, которую ранее Тверской суд Москвы изучать отказался. Защита намерена добиваться оправдания Устинова по делу о применении насилия к бойцу ОМОНа на московской акции.

- Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США. Ограничения также распространены на компании (Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd) и двоих людей - Кузьмина Дениса Игоревича и Нестерова Игоря Владимировича. Они, по мнению США, связаны с Пригожиным или с "Агентством интернет-исследований". Санкционный список расширен в связи с "вмешательством в американские выборы". Сам Пригожин не стал комментировать ситуацию.

- В Кремле заявили, что публикация стенограммы разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только с согласия сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломатическая практика подобного не предусматривает, но в случае сигнала США тема будет обсуждаться. Ранее о намерении получить доступ к расшифровке разговоров заявил Конгресс США.

- Детские онкологи пригрозили увольнением из центра имени Блохина. Сотрудники заявили о том, что после смены руководства в июне коллектив подвергается давлению, людей вынуждают увольняться. При этом, отмечают врачи, не решаются проблемы, связанные с условиями, в которых лечат детей. Онкологи потребовали отстранить новое руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института.

- Счетная палата РФ и правительство отследили порядка 5,3 трлн рублей, не дошедших до объектов строительства. На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава СП РФ Алексей Кудрин заявил, что насчитывается 71,3 тысяч недостроенных объектов, десятки ежегодно не сдаются вовремя. Он предложил более строго учитывать объекты незавершенного строительства.

- В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака. На официальную церемонию прощания приехали лидеры десятков государств, присутствовал президент России Владимир Путин.