США вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров

Они вступят в силу 18 октября, сообщает Bloomberg

Фото: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон после постановления Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на европейские товары с 18 октября вводит в действие ряд подобных мер, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей Минторга США.

Так, США введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник Минторга США объяснил агентству, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины. Однако, по его словам, США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

Ожидается, что позднее в среду или в четверг США опубликуют список товаров, подпавших под новые пошлины.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, отмечал Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После решения ВТО в среду представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.