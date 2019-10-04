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Что случилось этой ночью: пятница, 4 октября

Заявление США для Зеленского, обмен заключенными между РФ и Украиной и проигрыши российских клубов в Лиге Европы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два дипломата США в Европе готовили для Зеленского заявление, которым президент Украины должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma. Как утверждают источники The New York Times, авторами документа стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Так они хотели успокоить личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который, по мнению дипломатов, негативно влиял на мнение президента США об Украине.

- Россия предложила перенести из США сессии Первого комитета ГА ООН в 2020 году из-за визового скандала. В качестве альтернативы зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал Вену или Женеву. Также Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

- Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с РФ. Вадим Пристайко сообщил, что обмен удерживаемыми лицами Украины с РФ может состояться уже на следующей неделе. Деталей министр не уточнил.

- На станции петербургского метро "Дунайская" в день открытия протек потолок. На видео, снятом во время дождя, с потолка вестибюля вода потоками течет на эскалатор. При этом в "Петербургском метрополитене" заявили, что "если она (станция - ИФ) работает - значит, не опасно". Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов второй раз за месяц торжественно открыл три новые станции, заверив, что за месяц работы все выявленные недочёты были устранены.

- ЦСКА и "Краснодар" уступили во втором туре Лиги Европы. "Краснодар" со счетом 1:2 потерпел поражение от испанского "Хетафе", а ЦСКА всухую проиграл "Эспаньолу", пропустив два мяча во второй половине встречи. Причем для обоих клубов эти поражения стали уже вторыми на групповой стадии.

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