Полиция Гонконга снова пустила в ход слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Протесты в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи протестующих против решения властей запретить надевать маски на демонстрациях, сообщает South China Morning Post.

Акция проходит под лозунгом: "Носить маски - не преступление". Она собрала десятки тысяч протестующих в центре Гонконга.

Запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу в субботу.

Накануне в городе было парализовано движение поездов, закрыты многие банки и магазины. В воскресенье торговые центры частично возобновили работу. Более половины станций метро так и остались закрыты.

В пятницу в Гонконге одобрили предложение о запрете на использование масок на акциях протеста. Цель этой меры - упростить установление личности участников беспорядков. Накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм высказалась в поддержку принятой меры и призвала граждан осудить насилие.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.