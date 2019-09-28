В Афганистане завершилось голосование на выборах президента

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Национальной избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани объявила в субботу о завершении голосования на выборах президента страны, сообщает афганский телеканал Tolo.

По ее словам, исключение сделано лишь для избирательных участков, где люди еще ожидают очереди для того, чтобы проголосовать.

В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.

В стране были открыты 5,3 тыс. избирательных участков.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ).