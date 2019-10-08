Украинские военные при разведении сил в Донбассе займут позиции трехлетней давности

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск в Донбассе будет зеркальным, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны, сообщает пресс-центр Минобороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - сообщил Хомчак во время рабочей поездки в район проведения Операции объединенных сил.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей позволит им сразу же вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней Контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании Контактной группы в Минске.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе не началось, поскольку эти населенные пункты были обстреляны несколько дней назад.

Согласно достигнутой в Минске договоренности, условием для начала процесса разведения сил является семидневное сохранение мира на этих территориях. Теперь, по словам Пристайко, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

По условиям соглашения, после отвода живой силы на линии соприкосновения должны были остаться фортификационные сооружения. После отвода войск охрану и безопасность населенных пунктов будет обеспечивать Национальная полиция Украины.

В свою очередь, источник в правительстве ЛНР сообщил "Интерфаксу", что отвод вооружений как таковой в понедельник, 7 октября, не планировался. По его словам, в этот день стороны должны были уведомить наблюдателей ОБСЕ о расположении сил и средств на участках отвода.