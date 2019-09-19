В ООН заблокировали оба проекта резолюции по прекращению огня в Идлибе

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности (СБ) ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций по ситуации в Идлибе.

Первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - Россия и КНР. Об этом заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая. Российско-китайский проект поддержали представители двух стран, "против" высказались представители девяти стран, четверо воздержались. "Резолюция не принята, поскольку не было подано требуемого числа голосов", - пояснил Небензя.

Постпред РФ при ООН также высказал мнение, что реальной целью резолюции, предложенной Германией, Бельгией и Кувейтом, было спасение "окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома". Кроме того, авторы этой резолюции хотели "выставить Россию и Сирию виновниками проходящего в Идлибе", полагает Небензя. По его словам, Россия "с самого начала предупреждала соавторов, что их резолюция в этом виде обречена на провал".

Согласно российско-китайской резолюции по Идлибу, прекращение огня должно произойти в регионе в полночь, 20 сентября, однако оно не будет распространяться на операции против террористов в этой зоне. Согласно второй резолюции, все стороны должны прекратить огонь в полдень, 21 сентября.

Идлиб в настоящее время - единственная сирийская провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем боевики незаконных вооруженных формирований.