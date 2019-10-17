Российские военные заявили о концентрации 3,5 тыс. боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Более 3,5 тысяч боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) сконцентрировались в сирийской зоне деэскалации Идлиб в районе населенного пункта Кбана, сообщили в четверг российские военные.

"В Идлибской зоне деэскалации продолжается перегруппировка сил террористических организаций. Из района населенного пункта Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб в район населенного пункта Кбана провинции Латакия переброшено не менее 500 боевиков, значительная часть которых является выходцами из иностранных государств", - сказал на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что к настоящему моменту на данном направлении сконцентрировано уже более 3,5 тысяч боевиков из "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Бакин также сообщил, что за минувшие сутки российские военные зафиксировали 18 обстрелов боевиками населенных пунктов Сирии в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, и Хама.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В начале августа боевики из района Кбаны в провинции Латакия реактивными снарядами обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Снаряды разорвались в одном из поселений в 2 км северо-восточнее базы, тогда погибли два мирных жителя.