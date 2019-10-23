Президент Уганды попросил российские танки в кредит

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что его страна хочет продолжить покупать российское вооружение, в частности, самолеты и танки, а платить за них хочет за счет кредита.

"Раньше мы платили наличными. Наличные, наличные, наличные. И это очень замедляет процесс платежей, потому что нам нужны наличные, чтобы платить. И что бы я хотел предложить? Вы нам поставляете, это были бы кредитные поставки, это позволило бы осуществлять поставки быстрее", - сказал он.

Президент также сообщил о заинтересованности в создании специальных предприятий для ремонта и обслуживания российского оборудования. По его словам, очень высоки издержки на транспортировку этой техники для ремонта.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что видит перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обслуживания вертолетов, а также в области информационных технологий и кибербезопасности, медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и экологии.

Путин поддержал решение, принятое в ходе бизнес-миссии российских деловых кругов в Уганду в 2017 году, о создании в рамках межправкомиссии рабочей группы по сотрудничеству в минерально-сырьевом секторе.

"При ее активном участии в апреле 2018 года достигнута договоренность о создании в Уганде национальной системы выявления, оценки и сертификации месторождений минеральных ресурсов с выходом в будущем на развертывание при российском содействии комплексной аналитической лаборатории с международной аккредитацией. Мне кажется, что это хорошая и правильная задача", - сказал он.