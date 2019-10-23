Правительство Израиля сформирует конкурент Нетаньяху

Впервые за 11 лет это поручение перешло от лидера "Ликуда" к другому политику

Лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц Фото: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу сформировать коалиционное правительство. Как пишет Jerusalem Post, у политика есть на это 28 дней, по истечении которых он может попросить еще две недели.

На выборах в сентябре партия "Ликуд" Нетаньяху получила 32 места в Кнессете, "Кахоль-Лаван" - 31 место из 120. Нетаньяху поддержало больше политиков из других партий, и 25 сентября Ривлин поручил ему сформировать правительство.

21 октября Нетаньяху вернул этот мандат президенту, признав, что не сумел в срок сформировать правительство. Поручение составить правительство впервые за 11 лет получил не лидер "Ликуда", а другой политик.

"Кахоль-Лаван" уже пригласил "Ликуд" на переговоры о создании коалиции. Лидеры партий собирались обсудить это в конце сентября, но затем Ганц отказался от встречи, заявив, что для коалиции не созрели условия.

Предыдущие парламентские выборы прошли в апреле, и после них Нетаньяху не смог сформировать правительство, так как партия "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана отказалась присоединиться к коалиции.