СМИ сообщили о зашедшем в тупик подсчете голосов на выборах в Израиле

Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Израильские левоцентристы из партии "Кахоль лаван" и правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху после неофициального подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в Кнессете (парламенте Израиля - ИФ), свидетельствуют данные Центризбиркома Израиля, предоставленные им телеканалу Channel 12.

Согласно этим результатам, "Ликуд" и "Кахоль лаван" получают по 32 места. Далее идет "Общий список" с 12 местами. Ультра-религиозная партия ШАС и национально-патриотическая "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана получают по девять мест каждая.

Таким образом, правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский - 55, еще девять у Либермана.

Channel 12 утверждает, что большинство голосов уже подсчитано, но из-за повышенного внимания к выборам ЦИК проводит пересчеты, чтобы обнародовать точные результаты.

Согласно официальным данным ЦИК, после подсчета более 25,7% голосов партия Нетаньяху имеет небольшое преимущество над "Кахоль лаваном" - 28,4% против 25,4%.

При этом, по данным экзит-полов, партия Нетаньяху уступает левоцентристам.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.