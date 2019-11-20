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Лидер оппозиции Израиля сообщил президенту, что не смог сформировать правительство

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц проинформировал президента Реувена Ривлина, что ему не удалось сформировать правящую коалицию, сообщает газета The Jerusalem Post.

В Израиле в этом году уже дважды прошли досрочные выборы: в апреле и в сентябре. По итогам апрельских выборов президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство, но тот не смог этого сделать, и парламент объявил о самороспуске и проведении новых выборов.

Они состоялись в сентябре. Правые и левые партии набрали примерно одинаковое количество голосов, а Ривлин вновь поручил формирование коалиции Нетаньяху, и премьеру во второй раз не удалось это сделать. После этого Ривлин поручил формирование коалиции Ганцу.

Израиль Бенни Ганц

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