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Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Новая утечка в Сбербанке, 28-е место России в рейтинге Doing Business и 2 трлн рублей на строительство метро в Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Коммерсантъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка. На одном из теневых ресурсов появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года. Новая утечка необычна тем, что продавец, в числе прочего, предлагает приобрести аудиозапись разговоров клиентов с колл-центром банка.

- Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Doing Business. РФ впервые попала в топ-30 рейтинга, всего в нем 190 стран. При этом "майские указы" предписывают России подняться в топ-20 до 2024 года. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Doing Business не измеряет стабильность и предсказуемость регуляторных механизмов, а сейчас именно это главная задача правительства.

- Зеленский был обеспокоен возможным давлением со стороны Трампа еще до инаугурации. 7 мая Зеленский собрал небольшую группу советников, на которой должны были обсуждаться энергетические потребности Украины. Однако на самом деле собравшиеся решали, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани начать расследование против Байденов и как при этом не оказаться втянутыми в американские выборы.

- "Росатом" назвал дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Ранее в российском отделении Гринпис заявили, что с 2019 по 2022 год в РФ доставят 12 тысяч тонн урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики. В структуре госкорпорации пояснили, что "обеднённый уран - это полезное сырье", его везут не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта и потом опять увезут за рубеж.

- В 2011-2024 годах на строительство метро в Москве потратят 2 трлн рублей. По данным "Ведомостей", программа строительства метро за это время подорожала в 2,2 раза. Собеседники газеты связали увеличение стоимости строительства с его расширением.

- Россияне признались в доверии к армии и недоверии к политическим партиям. Согласно опросу "Левада-центра", армии доверяют 63% россиян, партиям - 13%, причем оба эти показателя за десять лет выросли в два раза. Число россиян, доверяющих президенту РФ, снизилось на 3% по сравнению с 2009 годом - до 60%.

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