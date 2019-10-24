Стоимость строительства метро в Москве в 2011-2024 годах превысит 2 трлн рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Согласно адресной инвестиционной программе (АИП), затраты бюджета Москвы на строительство метро в период с 2011 по 2024 год составят более 2 трлн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

В новом АИП предполагается, что затраты на строительство метро в 2020-2022 годах составят 700 млрд рублей, хотя в прошлом году план был на 546 млрд (+28%). Издание отмечает, что с 2011 по начало 2019 года уже было потрачено 855 млрд рублей, до конца года будет освоено еще 176 млрд рублей, а к 2023 году остаток лимита бюджетных обязательств составит 331 млрд рублей.

По данным "Ведомостей", в 2012 году стоимость программы строительства метро оценивалась в 900 млрд рублей, в АИП на 2015-2018 годы она стоила уже 1,3 трлн рублей, а теперь уже в 2,2 раза больше, чем изначально - более 2 трлн рублей.

Собеседники газеты связывают увеличение стоимости программы с ее расширением: власти Москвы решили продлить Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии, построить метро в Троицке, Внукове, Рублево-Архангельском, пояснил представитель департамента строительства Москвы.

Однако издание отмечает, что подорожали и уже строящиеся объекты: Третий пересадочный контур (ТПК) и Кожуховская линия. Это в столичном департаменте строительства объяснили ростом зарплат рабочих, затрат на подготовку территорий и технологическое присоединение, покупкой высокотехнологичного импортного оборудования, повышением ставки НДС.

Кроме того, "Ведомости" отмечают изменения в сроках ввода объектов в эксплуатацию. Например, ТПК не сдадут в срок в 2022 году и продолжат строить после 2023 года, говорится в статье.