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США введут "безопасные" правила торговли гуманитарными товарами с Ираном

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вводят новый механизм для международных компаний, позволяющий им поставлять гуманитарные товары Ирану, не нарушая санкций, говорится в заявлении Минфина США, распространенном в пятницу.

"Новый гуманитарный механизм поможет международным компаниям, которые стремятся к торговле с Ираном товарами гуманитарного значения, убедиться в том, что они не столкнутся с санкциями (за это - ИФ)", - отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Механизм, разработанный американским Минфином совместно с Госдепом, призван гарантировать прозрачность торговли. Ранее со стороны США в адрес Ирана звучали обвинения в том, что он под прикрытием торговли товарами гуманитарного назначения проводил запрещенные транзакции и спонсировал организации, которые Вашингтон признает террористическими.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, механизм "облегчит иностранным правительствам, финансовым институтам и частным компаниям взаимодействие по линии гуманитарной торговли и сократит риск того, что деньги попадут не в те руки". С помощью новых мер США обяжут участников механизма отправлять Вашингтону все подробные данные о транзакциях.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе - ИФ) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Тегеран в ответ прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке.

США Иран Минфин США Стивен Мнучин

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