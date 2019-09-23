США оценили потери Ирана от нефтяных санкций Вашингтона в $50 млрд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Иран потерял от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, до $50 млрд, заявил в понедельник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Одни только наши нефтяные санкции лишили режим суммы до $50 млрд", - заявил Хук, выступая на мероприятии некоммерческой организации Asia Society в Нью-Йорке.

По словам спецпредставителя США, "иранские марионетки, в том числе "Хезболла", уже жалуются на недостаток финансирования".

Хук призвал другие страны присоединиться к США в давлении на Иран.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе - ИФ) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Тегеран в ответ прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке.