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США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и членов генштаба Ирана

Такое решение американские власти приняли в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает в понедельник Минфин США.

Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Ирана Али Хаменеи. Под санкции в том числе попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.

"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", - говорится в заявлении Минфина США.

Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.

Захват заложников в посольстве США в Тегеране

4 ноября 1979 года, во время Исламской революции в Иране, члены радикальных студенческих групп захватили посольство США в Тегеране. Более 50 американцев, в числе которых были дипломаты и простые граждане, удерживались в заложниках 444 дня.

В апреле 1980 года вооруженные силы США провели операцию "Орлиный коготь" для спасения заложников, но она закончилась провалом. Заложники были освобождены 19 января 1981 года согласно Алжирским соглашениям, заключенным между Вашингтоном и Тегераном.

США Иран

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