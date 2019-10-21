Иран разработал меры по четвертому этапу сокращения ядерных обязательств

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти завершили проработку шагов, которые предпримет Тегеран в случае реализации четвертого этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

В то же время Мусави выразил надежду на то, что европейские страны все же выполнят свою часть сделки, и Тегерану не придется прибегать к четвертому этапу сокращения объема исполняемых обязательств, предусмотренных СВПД.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.