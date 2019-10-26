Мария Бутина вылетела из Майами в Москву

Мария Бутина Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Осужденная в США россиянка Мария Бутина вылетела в 18:10 по местному времени (01:10 мск) из международного аэропорта Майами (MIA) в Москву, передает корреспондент "Интерфакса".

Бутина летит рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU-111. Самолет Airbus 330 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12:15 по времени Москвы в субботу, 26 октября.

Утром в пятницу, 25 октября, Бутину освободили из тюрьмы в США и передали в ведение сотрудников американской иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась под стражей, ожидая депортации.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Бутина вернется в Москву утром 26 октября после вылета из города Майами, штата Флорида.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.