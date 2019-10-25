Bloomberg сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Brexit, однако пока что отложили вынесение решения по поводу того, на какой срок можно перенести дату, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно одному из них, в Брюсселе хотели бы для начала получить больше ясности по позиции Великобритании. Источник отметил, что вынесение решения Брюсселем ожидается в следующий вторник, 29 октября.

Западные СМИ отмечают, что такая информация появилась после того, как премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании возможности продления Brexit.

В четверг, 24 октября, лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что британское правительство в понедельник, 28 октября, представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов.

"Теневой" лидер Палаты общин Валери Ваз, представляющая оппозиционную Лейбористскую партию, заявила, что лейбористы поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

Ранее в октябре британская газета The Guardian сообщала о согласии послов 27 стран ЕС с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза. Один из источников издания в структурах Евросоюза говорил, что стороны склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца, то есть до конца января 2020 года.