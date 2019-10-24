Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет членов британского парламента согласиться на проведение всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря, сообщает в четверг телеканал Sky News.

По словам Джонсона, "способ достичь Brexit - это быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его". Но парламентарии должны согласиться с предложением о декабрьских выборах, подчеркнул он.

Премьер готовится в понедельник, 28 октября, поставить на рассмотрение парламента вопрос о досрочных выборах, сообщает телеканал. Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требуется поддержка двух третей членов палаты общин.

В письме лидеру британской оппозиции Джереми Корбину Джонсон указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, о которой просил парламент Британии, то до 31 января 2020 года Великобритания должна будет оставаться в составе блока и "очевидно то, что должны быть проведены выборы".

"При этих обстоятельствах Палата общин на следующей неделе проголосует по вопросу о том, проводить ли выборы 12 декабря. Это будет означать, что парламент должен быть распущен после полуночи 6 ноября", - говорится в письме Джонсона, которое опубликовано в твиттере.

Джонсон подчеркнул, что готов выделить все доступное время на обсуждение соглашения о Brexit. "Если вы согласитесь на следующей неделе проголосовать за выборы (в случае, если ЕС предложит отсрочку до 31 января, и правительство примет это предложение, что его обязывает делать парламент - ИФ), мы выделим все доступное время между сегодняшним днем и 6 ноября на то, чтобы обсудить законопроект о соглашении о выходе и проголосовать по нему, в том числе в пятницы, выходные, все самое раннее и позднее время", - говорится в письме.

Британский парламент традиционно не обсуждает законопроекты по пятницам и по выходным.

"Это значит, что мы сможем реализовать Brexit до выборов 12 декабря, если члены парламента примут такое решение", - говорится в письме. По словам премьера, если ему удастся по итогам выборов добиться большинства, то "мы ратифицируем новое великолепное соглашение, которое я согласовывал, осуществим Brexit в январе, и страна будет двигаться дальше". Если по итогам выборов победит Корбин, то, как считает Джонсон, он будет просить ЕС об очередной отсрочке и после 31 января 2020 года.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам, призывая провести их в октябре. Он говорил об этом в начале сентября, однако британский парламент отверг эту идею. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.

Решение о проведении досрочных выборов связано с Brexit. 17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Позднее в октябре британский парламент предварительно одобрил его. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница. Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% участников плебисцита выступили за Brexit. Однако по результатам опубликованного в середине ноября 2018 года опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.