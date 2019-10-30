В МИД спрогнозировали продолжение протестов в Барселоне до середины ноября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ситуационно-кризисный центр российского МИД ожидает продолжения протестов в Барселоне с 30 по 14 ноября. Такое предупреждение опубликовано в твиттере департамента.

Демонстрации будут сопровождаться усиленными мерами безопасности и ограничениями для транспорта, добавили дипломаты.

Волна протестов в Каталонии началась после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам девять каталонских политиков за сепаратизм и финансовые нарушения в 2017 году. Претензии к ним были связаны с референдумом о независимости 1 октября 2017 года. Акции сопровождаются беспорядками и стычками с полицией.

Из-за протестов произошли сбои в работе международного аэропорта Барселоны "Эль Прат", который демонстранты пытались блокировать. 18 октября собор Саграда Фамилия закрыли из соображений безопасности. По той же причине был отложен намеченный на 26 октября ключевой матч Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Барселоной".