Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Подготовка студентом массового убийства и подтверждения ликвидации аль-Багдади

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп подтвердил, что Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных. Президент США заявил, что террорист "умер, как трус". Проверкой обстоятельств гибели лидера запрещенного в России "Исламского государства" занимаются американские судмедэксперты. В Минобороны РФ усомнились в реальности и, тем более, в успехе этой операции.

- Студента подмосковного техникума заподозрили в подготовке убийства однокурсников. По данным источника, задержан учащийся третьего курса луховицкого аграрно-промышленного техникума, который планировал массовое убийство с помощью пистолета и взрывчатки.

- Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу. По информации The Wall Street Journal, окончательное решение еще не принято, дискуссии продолжаются.

- Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР. Как рассказали в пресс-бюро ФСИН, наибольшее количество осужденных иностранцев - выходцы из Центральной Азии. Самыми распространенными статьями, по которым осуждены иностранцы, являются убийство, разбой и незаконный оборот наркотиков.