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Около 99% осужденных в РФ иностранцев оказались выходцами из бывших республик СССР

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Лишь один процент из 25 тысяч осужденных в России иностранцев составляют выходцы из дальнего зарубежья, сообщили в воскресенье в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Сегодня в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ отбывают наказание чуть более 25 тыс. иностранных граждан. Около 99% из них являются гражданами бывших советских республик", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В нем отмечается, что наибольшее количество осужденных иностранцев - это выходцы из государств Центральной Азии.

По данным ФСИН, самыми распространенными уголовными статьями, по которым осуждены иностранные граждане, являются убийство, разбой и незаконный оборот наркотических средств.

В РоссииМИД сообщил, сколько граждан США отбывают наказание и находятся под следствием в РФЧитать подробнее

Всего, в настоящее время в исправительных учреждениях РФ содержится более 434 тыс. человек. Таким образом, доля заключенных иностранцев составляет менее 6 процентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что в местах заключения в России находятся 22 гражданина США, в том числе те, кто отбывает различные сроки наказания по приговору суда и те, кто находится под следствием.

Россия ФСИН

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