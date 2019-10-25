В Сирию из Чечни прибыли 300 военных полицейских

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чечне, прибыли в Сирию для выполнения спецзадач, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в ближайшее время они начнут обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы и помогать в выводе курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. В сообщении, поступившем в "Интерфакс", говорится, что это наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций и прошедшие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.

Кроме того, из Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим доставляются более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У", на которых российские военные полицейские будут выполнять задачи.

Российские военные полицейские вылетели в Сирию с аэродрома в Северной Осетии, сказано в сообщении.

22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров России и Турции.

По оценкам специалистов, российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении российско-турецких договоренностей по Сирии.