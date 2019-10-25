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Военная полиция из Чечни начала патрулирование на севере Сирии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военная полиция из Чечни приступила к обеспечению безопасности населения и патрулированию на севере Сирии, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что военные полицейские будут патрулировать территории, откуда выводятся "курдские отряды самообороны и вооружение".

Кадыров подчеркнул, что командированные в Сирию военные имеют хорошую подготовку. "Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представители местного населения и органов власти", - добавил глава Чечни.

22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сирия Чечня Россия Рамзан Кадыров

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