Собянин отметил заслугу полиции в предотвращении последствий акций протеста в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы столицы справились с попытками организовать массовые беспорядки в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве проходят десятки мирных манифестаций, митингов, на которых правоохранительные органы обеспечивают полный порядок, никаких нет проблем с их проведением. Тем не менее, произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы", - сказал Собянин в понедельник на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

Мэр добавил, что несогласованные акции обошлись без тяжелых последствий не благодаря их организаторам, которые, напротив, "хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты". "Это (предотвращение последствий несогласованных акций - ИФ) заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах".

Мэр напомнил, что во всем мире в 2019 году отмечается рост уличных беспорядков. По его словам, "мы видим, к чему беспорядки привели в Киеве, на Майдане". "По сути, страну (Украину - ИФ) лихорадит от этих последствий - и экономически, и социально, и политически", - заявил Собянин.

Кроме того, по словам мэра, серьезные уличные беспорядки с жертвами и ранеными в 2019 году прокатились по "витрине капитализма" Гонконгу, "Мекке туризма" Парижу, и "тишайшему городу" Барселоне.

Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что, помимо уличных акций, правоохранительные органы обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.

"Я выражаю благодарность полиции, Росгвардии, которые обеспечили надлежащий порядок при проведении этих мероприятий", - добавил мэр.

"Дело 27 июля"

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). По этим делам арестовали свыше десятка человек.