Собор Саграда Фамилия закрылся из-за протестующих

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Собор Саграда Фамилия в Барселоне закрыли для посещения из-за массовых протестов, сообщила пресс-служба учреждения. В пятницу 18 октября в городе намечались пять крупных маршей протеста, участники которых вышли из других городов, а также общекаталонская забастовка, сообщает АР.

🔴 [EN] Due to a group of protesters currently stationed in front of the Basilica, blocking the entrance, we can"t ensure visitors will have access to the grounds.

We hope the situation will return to normal as quickly as possible. (1/3) — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 18, 2019

Утром в пятницу группа протестующих заблокировала вход в Саграда Фамилия. Администрация решила, что в этих условиях не может гарантировать безопасность посетителей и закрыла собор, пообещав вернуть все деньги за купленные билеты.

Международный аэропорт Барселоны "Эль Прат" отменил уже 57 рейсов в связи с забастовкой, которую проводят сепаратистски настроенные профсоюзы. Протестующие перекрыли автомобильное движение на границе с Францией и заблокировали десятки дорог на северо-востоке региона. Некоторые протестующие начали жечь покрышки, сообщает АР. К пешим сторонникам независимости присоединились фермеры на тракторах.

Железнодорожные компании сократили перевозки на пригородных и дальних маршрутах. Многие магазины и предприятия в пятницу закрыты. О снижении бизнес-активности свидетельствует ключевой индикатор - уровень потребления электроэнергии. По словам администрации региона, к полудню показатель был на 10,1% ниже значения полудня четверга.

Pro-independence marches continue on their way up Barcelona"s Passeig de Gràcia calling for the release of the nine jailed leaders #MarxesXLaLlibertat pic.twitter.com/i2vQfaCdHj — Catalan News (@catalannews) October 18, 2019

Ранее стало известно, что из-за продолжающихся протестов был отменен ключевой матч футбольного первенства страны, "эль классико", встреча мадридского "Реала" и "Барселоны". Игра была запланирована на 26 октября, ее отложили из соображений безопасности.

Ежедневные протесты в Каталонии продолжаются с понедельника. 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам девять каталонских политиков за сепаратизм и финансовые нарушения в 2017 году, когда в регионе прошел референдум о независимости. Акции сопровождаются беспорядками и стычками с полицией.

В ночь на пятницу в Барселоне группа ультраправых активистов, настроенных против отделения Каталонии, напали на многотысячную акцию сторонников независимости. По официальным данным, всего в минувший четверг пострадали 42 человека и были задержаны 16 протестующих, всего с начала недели были задержаны больше 200 человек. Глава МВД региона Фернандо Гранде-Марласка заявил, что полиция отслеживает немногочисленных провокаторов, которые стараются устроить конфликты.