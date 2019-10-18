Собор Саграда Фамилия закрылся из-за протестующих
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Собор Саграда Фамилия в Барселоне закрыли для посещения из-за массовых протестов, сообщила пресс-служба учреждения. В пятницу 18 октября в городе намечались пять крупных маршей протеста, участники которых вышли из других городов, а также общекаталонская забастовка, сообщает АР.
🔴 [EN] Due to a group of protesters currently stationed in front of the Basilica, blocking the entrance, we can"t ensure visitors will have access to the grounds.— La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 18, 2019
We hope the situation will return to normal as quickly as possible. (1/3)
Утром в пятницу группа протестующих заблокировала вход в Саграда Фамилия. Администрация решила, что в этих условиях не может гарантировать безопасность посетителей и закрыла собор, пообещав вернуть все деньги за купленные билеты.
One of the five "Freedom Marches", entering #Barcelona through Meridiana Avenue. #VagaGeneral18O #Catalunya #Tsunamidemocratic— nonouzi (@Gerrrty) October 18, 2019
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Международный аэропорт Барселоны "Эль Прат" отменил уже 57 рейсов в связи с забастовкой, которую проводят сепаратистски настроенные профсоюзы. Протестующие перекрыли автомобильное движение на границе с Францией и заблокировали десятки дорог на северо-востоке региона. Некоторые протестующие начали жечь покрышки, сообщает АР. К пешим сторонникам независимости присоединились фермеры на тракторах.
Железнодорожные компании сократили перевозки на пригородных и дальних маршрутах. Многие магазины и предприятия в пятницу закрыты. О снижении бизнес-активности свидетельствует ключевой индикатор - уровень потребления электроэнергии. По словам администрации региона, к полудню показатель был на 10,1% ниже значения полудня четверга.
Pro-independence marches continue on their way up Barcelona"s Passeig de Gràcia calling for the release of the nine jailed leaders #MarxesXLaLlibertat pic.twitter.com/i2vQfaCdHj— Catalan News (@catalannews) October 18, 2019
Ранее стало известно, что из-за продолжающихся протестов был отменен ключевой матч футбольного первенства страны, "эль классико", встреча мадридского "Реала" и "Барселоны". Игра была запланирована на 26 октября, ее отложили из соображений безопасности.
Ежедневные протесты в Каталонии продолжаются с понедельника. 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам девять каталонских политиков за сепаратизм и финансовые нарушения в 2017 году, когда в регионе прошел референдум о независимости. Акции сопровождаются беспорядками и стычками с полицией.
Tens of thousands of people arriving in #Barcelona for the Freedom March #VagaGeneral18O #Catalunya #Tsunamidemocratic— nonouzi (@Gerrrty) October 18, 2019
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В ночь на пятницу в Барселоне группа ультраправых активистов, настроенных против отделения Каталонии, напали на многотысячную акцию сторонников независимости. По официальным данным, всего в минувший четверг пострадали 42 человека и были задержаны 16 протестующих, всего с начала недели были задержаны больше 200 человек. Глава МВД региона Фернандо Гранде-Марласка заявил, что полиция отслеживает немногочисленных провокаторов, которые стараются устроить конфликты.