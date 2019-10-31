В ДНР назвали точное время начала разведения сил в Петровском

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Разведение сил и средств в населенном пункте Петровское в Донбассе запланировано 4 ноября в 13.00 по московскому времени, 3 ноября стороны конфликта должны будут отправить письма о готовности к данным мероприятиям Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ, заявила журналистам глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Никонорова добавила, что 2 ноября Киев и ДНР также должны будут отправить СММ ОБСЕ информацию об отводимых силах и средствах. По ее словам, все упомянутые даты были согласованы 29 октября на заседании контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

Никонорова отметила, что со стороны ДНР готовность к выполнению плана-графика была подтверждена неоднократно. "Силы Народной милиции ДНР по-прежнему готовы возобновить обязательства по разведению", - сообщила глава МИД ДНР.

Она напомнила, что ранее в четверг руководство Украины также озвучило согласованную дату 4 ноября, несмотря на договоренность контактной группы о ее неразглашении. "Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами. Как мы видим на примере Золотого, при желании оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения", - добавила она.

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки". В соответствии с договоренностями разведение должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева отводить силы. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного "режима тишины" в районе Петровского и Золотого.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовности отвести вооружения и стороны приступили к разведению, которое продлится три дня. Также стороны договорились развести силы в населенном пункте Петровское.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе в Петровском должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое - ИФ). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели - должно быть семь дней тишины - то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания комиссии Украина-НАТО.