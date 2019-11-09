Украинский националист Мазур задержан в Польше по запросу России

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Участник военных действий в Донбассе, сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур задержан в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ.

Как сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Она призвала украинский МИД способствовать освобождению националиста.

Ранее украинские националисты сообщили в соцсетях о задержании одного из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игоря Мазура (доброволец, участник конфликта в Донбассе, известен под позывным "Тополь") 9 ноября по пути на конференцию, на которую его пригласил вице-маршалок Польши. Они потребовали от МИД Украины вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

В 2014 году сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других.

"В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)", - сообщали тогда в СКР.